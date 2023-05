VIDÉO - Quand notre fléchette tombe à... Châteauponsac

Ici, le patron a fait de sa petite librairie-presse un lieu vivant. Parmi les clients qui s'y retrouvent figure "le gang des mères Noël", un petit groupe bien connu des habitants. Chaque année, grâce à elle et aux familles participantes, la vitrine d'un ancien commerce met à l'honneur les couleurs de Noël. Des décorations et des animations préparées plusieurs mois à l'avance, parfois dans le plus grand secret. Lorsqu'elle n'est pas déguisée, Héloïse a une autre passion, les bijoux et les accessoires de mariage que cette ancienne Parisienne fabrique puis expose dans sa boutique.