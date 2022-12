Cidre chaud : les Bretons ont une nouvelle potion magique !

Qu'est-ce qui fume dans cette marmite ? Ce breuvage bien mystérieux est LA nouvelle potion magique bretonne, qui titille les narines et intrigue les passants. Le vin chaud alsacien n'a qu'à bien se tenir : sur le marché de Noël de Quimper (Finistère) où se rend une équipe de TF1 dans la vidéo ci-dessus, le cidre chaud fait de plus en plus d'adeptes. "C'est très parfumé, c'est délicieux. Ça n'a pas le pétillant du cidre donc c'est très agréable à boire", s'enthousiasme une cliente.

Cette boisson à consommer avec modération réchauffe grâce à un savant mélange d'épices pas si facile à identifier, mais dont la recette est assez proche de celle du vin chaud. Dans sa composition, il y a de la badiane (ou anis étoilé), quelques tranches de citron et d'orange, des clous de girofle, un peu de miel et de sucre, sans oublier l'ingrédient principal, le cidre doux.