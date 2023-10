VIDÉO - Retour à l'envoyeur : l'action coup-de-poing d'élus toulousains contre l'affichage sauvage

Les élus de la métropole, eux, sont exaspérés, car l'affichage sauvage est illégal. Ils sont allés rencontrer le gérant, une opération relayée sur les réseaux sociaux. "Avec mes collègues, nous leur avons ramené les affiches enlevées avec la facture qui s'élève à près de 9.000 euros", explique Vincent Terrail-Noves, vice-président de Toulouse Métropole en charge de la propreté. Soit 37 euros par infraction.

Le JT de TF1 est à son tour allé voir l'entreprise incriminée. Le propriétaire possède cinq salles de boxe dans l'agglomération toulousaine et fédère 3 000 adhérents. Celui-ci rejette la faute sur son prestataire, colleur d'affiches. Ce n'est pas la première fois qu'il se fait prendre. "Effectivement, on ne va pas se le cacher, on prend des amendes. Mais derrière, nous, c'est notre façon de communiquer et c'est la seule façon qu'on a de dire aux gens : 'On est là'", affirme le co-gérant Sébastien Dutilh.