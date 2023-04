VIDÉO - Risque d'effondrement : un pont historique de Narbonne bientôt évacué

Ce pont fait partie de la carte postale de Narbonne (Aude). C'est l'un des rares ponts habités de France, qui nous amène directement dans le centre-ville. Mais aujourd'hui, certains immeubles sous lesquels il repose menacent de s'effondrer. Le pont va devoir fermer pour travaux. "C'est bien dommage, mais bon, il faut rénover ce pont et le garder, surtout, parce que c'est quand même un beau patrimoine de Narbonne...", estime une passante dans le reportage ci-dessus. Un autre "pense que les travaux auraient dû être faits en amont et que comme beaucoup de choses, on a laissé la situation arriver à son terme". "Je sais qu'il y a eu des appartements qui n'ont pas été habités au-dessus, et donc qui ont été mal entretenus, il y a eu des fuites", assure une troisième.