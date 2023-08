VIDÉO - Drôme : cette aire de repos pas comme les autres va vous dérouter

Elle a tout d’une aire d’autoroute, avec le confort nécessaire pour l'arrêt pique-nique ou la pause pipi. Mais vous n'y trouverez pas de sandwichs triangles, et ce ne sont pas de vrais vendeurs ou restaurateurs qui vous accueilleront. Près de Saint-Marcel-lès-Valence dans la Drôme, l'aire des Fruitiers, au bord de la voie rapide liant l’A7 à l’A49, a de quoi vous dérouter. Elle est gérée par des producteurs locaux et les habitants de la commune, qui en est propriétaire depuis 30 ans.

Et les prix n’ont rien à voir avec ceux des aires d’autoroute. "Ce n'est pas la rentabilité qu'on cherche, c'est vraiment le service rendu non seulement aux touristes, mais aussi à nos producteurs locaux", explique Christelle Sœur, conseillère déléguée à l'attractivité du territoire et à la médiation à la mairie de Saint-Marcel-lès-Valence, dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.