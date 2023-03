VIDÉO - "On est tous solidaires" : ces commerçants vendent les produits de leurs voisins

Au rayon fruits et légumes de son supermarché, Sylvain propose aussi... des tondeuses et des tronçonneuses. Ces articles inhabituels viennent en fait du magasin voisin. À Sainte-Ménehould, une quinzaine de commerçants s’échangent ainsi leurs produits. "Ça montre à la population qu'on est tous solidaires", explique-t-il. "C'est une bonne idée, c'est pratique, parce qu'on ne connaît pas toujours les produits des autres commerçants", réagit une cliente. Chez Hélène, esthéticienne, on peut découvrir les lunettes de l’opticienne voisine, ou les compositions de la fleuriste d’à côté. Dans son magasin de jouets, Cédric expose aussi du mobilier. L’objectif : surprendre la clientèle et la rendre curieuse.