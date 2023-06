VIDÉO - Séisme dans l'Ouest : pour les sinistrés, un nouveau combat commence

Aux sinistrés, Jean-Marie Arcier donne aussi des conseils importants. L’expert d’assurés le sait bien, le parcours du sinistré est parfois celui du combattant. "C'est un marathon, ça va demander beaucoup de temps, beaucoup de dossiers. Il faut bon diagnostic, un bon constat, et à partir de là on peut bien concevoir les réparations", explique-t-il encore.

Il va monter des dossiers qui seront confrontés à ceux d’un expert mandaté par l’assurance, une assistance bien utile.

"Nous, quand on voit l'étendue des dégâts, on se dit que ce n'est pas possible de réparer tout ça, témoigne Serge Ghesquier, également sinistré. Le fait de voir un expert ça fait quand même du bien, parce qu'on craignait de devoir détruire la maison et tout recommencer."