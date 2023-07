VIDÉO - Anny Duperey dévoile son paradis caché dans la Creuse

Notre reportage se poursuit au domicile d'Anny Duperey. "Je suis une actrice agricole, assure-t-elle en arrosant son jardin. Avant, j'étais très citadine, je suis née à Rouen en pleine ville, ça ne m'intéressait pas du tout. Et la passion du jardin m'est venue ici. On apprend à connaître la terre, et puis ça se fait petit à petit".

Autre passion née en Creuse, celle de l'écriture, à laquelle elle s'adonne dans un pavillon à l'écart de sa maison. "Au moins les 4-5 derniers" de ses livres ont vu le jour ici, dans ce coin de paradis qu'elle n'est pas près de quitter. "Je suis une voyageuse nulle, confie-t-elle. Je ne cherche que des chez moi ou retourner, donc c'est évident que quand j'en trouve un, j'y retourne. Je suis plutôt une terrienne. Je reste là où je suis bien et j'y reviens".