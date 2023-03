VIDÉO - "On devrait avoir peur !" : à Ouessant, les chasseurs de vagues à l'affût des tempêtes

Dominique a couvert les plus grandes tempêtes ces dernières années. Zeus, Ciara... des noms qui ont fait trembler le caillou, et qu’il a immortalisés en images, avec à chaque fois un plaisir différent. Telle une sentinelle, le photographe veille sur Ouessant. En attendant la prochaine tempête, il porte son regard sur l’horizon, en quête de vagues et d’émotions.