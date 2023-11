VIDÉO - À Toulouse, ce garagiste accumule les amendes depuis l'arrivée des "sulfateuses à PV"

Ce nouveau dispositif a par ailleurs des failles : carte handicapée non reconnue, abonnement résidentiel non enregistré, ou encore changement de carte grise. Certains automobilistes en règle reçoivent tout de même des amendes. Au total, l'an dernier, sur 15.841 PV contestés, 74% ont été annulés par la mairie, et la procédure de contestation est souvent périlleuse. "Il faut avoir le bon justificatif, il faut le faire dans les bons délais, tout cela, c'est très lourd. C'est compliqué d'obtenir gain de cause alors qu'on peut avoir de bonnes raisons de contester son amende", s'offusque Jean-Christian Meslet, directeur de l'association de défense des conducteurs "Automobile club du midi".

La mairie assure quant à elle que les PV envoyés par erreur sont de plus en plus rares. "On a pu connaître quelques problèmes au démarrage de ces voitures, avec des optiques de caméras qui lisaient mal les plaques d'immatriculation et qui mettaient une amende en erreur. (...) Ce sont des choses qu'on améliore en permanence", fait valoir Émilion Esnault, adjoint à la mairie, en charge de la sécurité. Dans la ville, depuis l'arrivée des voitures avec caméra embarquée, le nombre de PV de stationnement a augmenté de 50 %.