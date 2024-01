VIDÉO - "Une affluence phénoménale" : après deux ans de fermeture, la station de ski du Ventoux rouvre ses téléskis

Vingt centimètres de neige sont tombés sur le Mont Ventoux (Vaucluse). Un événement qui n'était pas arrivé depuis deux hivers. Une bonne nouvelle pour la station de ski du Mont Serein, de nouveau accessible au grand public samedi 13 et dimanche 14 janvier.

Comme une douce euphorie pour fêter le retour du ski. Après une année 2023 sans neige et deux jours d'ouverture seulement en 2022, la station du Mont Serein (Vaucluse) a redémarré ce week-end ses trois téléskis. "Il faut avoir le sourire ! Avec la neige qu'on a, il faut en profiter un maximum", lance un skieur, s'apprêtant à utiliser l'une des remontées mécaniques.

Les vingt centimètres de neige fraîche tombés cette semaine sont une aubaine, à noter qu'il s'agit de la quantité minimum à avoir afin d'ouvrir un domaine skiable. Samedi, plus de 3000 personnes sont venues en profiter. "On voulait goûter un peu à la neige, c'est magnifique", réagit un autre skieur interrogé dans le reportage en tête de cet article.

"Je n'avais pas donné de cours ici depuis le Covid, donc là, je suis enchantée !", renchérit la monitrice Nanou Bénis. En effet, la crise sanitaire n'avait pas épargné la station de ski, les remontées mécaniques ayant dû fermer en 2020 et 2021. Toujours est-il que ce week-end, les sourires sont partout. Même après deux heures d'attente devant le seul loueur de cette petite station de Provence. "On ferait tout pour le ski, donc on attend !", affirme une amatrice de sports d'hiver, le sourire aux lèvres.

Personne ne sait combien de journées ces trois kilomètres de pistes ouvertes resteront praticables, à 1400 mètres d'altitude. "À cause du réchauffement climatique, on a perdu la connaissance du ski sur le Ventoux, mais pour les locaux c'est quand même mythique. La preuve aujourd'hui : quatre flocons, un petit soleil et on a une affluence qui est phénoménale sur la station", constate Frédéric Charasse, directeur de la station du Mont Serein.

Ce week-end, trois remontées mécaniques peuvent être empruntées par les visiteurs, ainsi qu'un jardin d'enfants. En ce qui concerne les pistes, uniquement trois d'entre elles peuvent être dévalées par les skieurs, sur les 18. Il faudra cependant qu'il neige à nouveau pour espérer que la station ouvre lors des vacances de février.