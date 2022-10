VIDÉO – "Une invention alsacienne" : ces fleurs sont… peintes en plein champ

Mais ne vous y trompez pas. Cette palette de couleur chatoyante n'a rien de naturel. La Calluna vulgaris, son doux nom scientifique, pousse naturellement verte. Elle est ensuite teintée artificiellement avec des machines. Elle est tout simplement mise en peinture. "C'est de la peinture qui est composée d'eau, de pigments et de résine et qui n'altère pas la croissance de la plante", poursuit Patricia Hurstel. Cette peinture est naturelle et sans risque de pollution.