Une voiture mystérieusement détruite à Strasbourg : "Tout laisse à penser que c'est une météorite"

C'est une image pour le moins surprenante dans une rue de Strasbourg ce lundi matin : une voiture avec un énorme trou dans le toit, vraisemblablement causé par la chute d'un objet tombé du ciel. Des analyses sont en cours, mais selon les pompiers, il y a de grandes chances pour que ce soit une météorite. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place.

L'histoire est digne d'un film de science-fiction. La vidéo du 13H de TF1 ci-dessus montre un véhicule transpercé, le toit perforé façon ouvre-boîte, et la banquette arrière déchiquetée. Un choc causé à première vue par un objet tombé du ciel. Une météorite ? On ne le sait pas encore pour l'heure. Les voisins évoquent un bruit assourdissant. "J'en tremble encore", confie l'un d'eux face à notre caméra, disant avoir été réveillé par "un gros boom résonnant". Une autre parle d'un "gros tremblement" : "C'était hallucinant".

Il était environ 7 heures ce lundi matin quand la détonation a fait sursauter tout ce quartier de Strasbourg. La police arrive sur place, recherche le propriétaire du véhicule et vient frapper à sa porte. "Je leur ai demandé 'qu'est-ce qui se passe ?", ils m'ont dit 'c'est compliqué, vous verrez bien...' Et j'ai vu...", raconte le jeune homme à notre équipe. Sa réaction ? "Oh ben merde... Honnêtement, je crois que le prends bien", lâche-t-il en riant.

Seul indice : un petit caillou retrouvé dans le réservoir

Est-ce une météorite qui a détruit sa voiture ? De telles chutes sont extrêmement rares. Le dernier exemple en date en France a toutefois eu lieu il y a seulement quelques mois : un fragment de météorite était tombé dans un champ en Normandie avant d'être retrouvé par une étudiante, que nous avions alors interviewée.

Ce lundi matin, les pompiers sont intervenus avec du matériel de détection pour tenter de déterminer si c'est bien le cas ici. "Jusqu'à la preuve du contraire, c'en est une. On n'a pas retrouvé l'objet, donc le doute subsiste. Mais vu l'état du véhicule, tout laisse à penser que ça puisse en être une", assure le capitaine Matthieu Colobert, chef de colonne du Sdis du Bas-Rhin.

Seul indice, un petit caillou retrouvé dans le réservoir. Reste à l'analyser pour en avoir le cœur net. De son côté, le propriétaire de la Clio a finalement pu avoir accès à son véhicule, ou du moins à ce qu'il en reste.