VIDÉO - Vague géante d'un paquebot : "Je me suis retrouvé dans les vignes", témoigne un Girondin

"On voyait arriver cette masse d'eau, on se demandait où on était. Elle a même cassé la terrasse", se désole, dans le reportage ci-dessus, Louise, une habitante de Saint-Louis-de-Montferrand. Elle avait déjà témoigné sur TF1 au surlendemain du passage dévastateur du paquebot, et a accueilli de nouveau nos caméras ce week-end pour le retour du bateau à proximité de sa maison. "Il risque d'y en avoir d'autres qui, un jour, ne respecteront pas (les réglementations). Il faut qu'il soit très prudent et que l'on fasse attention à ce qu'ils respectent les vitesses", appelle-t-elle.