VIDÉO - Val-d’Oise : mobilisation pour sauver un arbre de la Révolution

À Ronquerolles (Val-d'Oise), petit village de 900 habitants, un arbre est au cœur de la commune et, depuis quelques semaines, au centre de toutes les attentions. "On le connait depuis toujours. Il est juste devant l'église, sur le chemin de l'école où tout le monde passe pour emmener ses enfants le matin. Il est important dans l'esprit du village", explique un habitant. "Chacun est attaché à cet arbre qui est symbolique et qui est sur le logo de la ville", lance une autre. Un troisième résume le problème qu'il pose : "S'il est dangereux, mieux vaut l'abattre. S'il n'est pas dangereux, il peut encore rester des années".

Cet arbre est en partie malade, rongé par un petit champignon. En 2019, une branche est tombée sur une voiture et, par sécurité, la mairie a récemment décidé de l'abattre. Mais plusieurs habitants se sont mobilisés pour sa préservation, notamment via cette pétition lancée en février, et l'arbre va finalement pouvoir être sauvé après la remise, fin mars, d'un rapport d'expertise sur son état de santé. Emmanuelle, qui habite juste en face, fait partie de ceux qui sont montés au créneau. "Quand je me lève le matin, je vois ce tilleul merveilleux qu'on voulait nous abattre parce qu'il est malade. Ce n'est pas parce que quelqu'un est malade qu'il ne faut pas le soigner", dit-elle.