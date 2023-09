VIDÉO - Vendée : ils perpétuent la tradition du saut de ningle

Ses grands-pères l'utilisaient autrefois pour se rendre d'un pré à un autre. "En période estivale quand les fossés sont découverts pour aller plus rapidement d'un point A à un point B, on sautait à la ningle", précise-t-il.

Au Daviaud, l'écomusée du Marais vendéen, des cours de ningle sont proposés aux visiteurs. "Il faut oser, se forcer, se jeter, puis ensuite prendre un élan et bien amortir les appuis", décrit l'un d'eux juste après s'être essayé au grand saut, d'abord au-dessus d'un fossé sans eau. Puis les plus téméraires peuvent s'exercer, à leurs risques et périls, au-dessus de l'eau.