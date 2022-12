Bordeaux : pourquoi les viticulteurs veulent arracher leurs vignes

"On est en train de manger tout le capital familial et on finira clochards, certainement", lance, laconique, l'un de ces manifestants dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article. "Financièrement, on n'en peut plus. On n'arrive pas à suivre. Et du coup, moi, je vais être obligée d'arrêter", confie de son côté Frédérique, une exploitante. S'arrêter alors que l'exploitation est passée de génération en génération, c'est trop pour cette jeune femme qui ne lèguera sans doute pas ses 73 hectares à ses filles. "C'est la fin, on est au bout", conclut un autre manifestant.