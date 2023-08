VIDÉO - Yonne : un village coupé en deux depuis plusieurs mois à cause d'un trou béant

Cette route, Guy ne peut désormais l'emprunter qu'à pied. Le 9 avril dernier, une partie de la chaussée s'est écroulée quelques mètres plus bas, laissant un trou béant qui est aujourd'hui protégé par des barrières de sécurité. Le jour de l'incident, c'est cet habitant de Saint-Martin-du-Tertre (Yonne) qui a donné l'alerte. "Je suis sorti et j'ai entendu un bruit, il y avait de l'eau et de l'eau qui coulait. La canalisation était cassée et, au fur et à mesure, on entendait des grands booms ! Tout s'écroulait, comme le sol est sableux", raconte-t-il, encore atterré, dans le reportage du 13H de TF1 ci-dessus.