VIDÉO - Tunnel fermé en Savoie : des habitants contraints de passer à pied (et dans le noir) par la montagne

Depuis plusieurs semaines, travailleurs, élèves et habitants des Échelles, en Savoie, doivent crapahuter à travers la montagne pour se déplacer. En cause ? Un éboulement causé par les violentes intempéries fin novembre. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place.

C'est un chassé-croisé peu commun. Depuis un mois, les habitants des Échelles, en Savoie, doivent emprunter des itinéraires bis pour éviter une déviation d'une heure de leur trajet, due aux glissements de terrain des dernières semaines dans la région. La factrice du village n'a par exemple pas d'autre choix que de crapahuter dans la montagne en pleine obscurité, sur un sentier pas éclairé, pour effectuer sa tournée matinale. "Pour aller au travail, j'ai 15 kilomètres, explique la postière devant la caméra du 13H de TF1. Si je fais le tour par la déviation, je dois en réaliser 60. Je suis payée au Smic, donc je ne peux pas me le permettre financièrement."

Se rendre à l'école... par la montagne !

Après la randonnée matinale sur ce chemin, la factrice retrouve un véhicule en bas, prêté par sa nièce. Depuis la fin du mois de novembre, son trajet habituel n'est pas possible. Le tunnel qu'elle empruntait tous les matins est fermé à la suite d'un éboulement. Seules possibilités : réaliser le trajet à pied, long d'un quart d'heure, ou faire en détour de près d'une heure en voiture. "Le problème à pied, c'est qu'il fait nuit, ce n'est pas très rassurant, admet une autre habitante contrainte de changer ses habitudes en empruntant le sentier. Mais je préfère faire ça à pied que de faire tout le tour en voiture."

Au lever du jour, plusieurs groupes de parents s'affairent aussi pour emmener leurs enfants à l'école à travers ce sentier. Les plus jeunes montent à l'école primaire, quand les grands, eux, descendent au collège. "Sinon, les collégiens doivent prendre le bus à 6h15, puis revenir à 18h30, expose une maman. En fait, ce chemin leur fait gagner plus de deux heures par jour."

Des commerçants désemparés

Si certains prennent la situation avec le sourire, ce n'est pas le cas de certains commerçants. Fabien Robin-Rivoire, boulanger à Saint-Thibaud-de-Couz (Savoie), a déjà perdu la moitié de son chiffre d'affaires et a été contraint de mettre son employé au chômage. "Financièrement, je vais devoir réinvestir de nouveau de l'argent, regrette l'artisan. Si ça dure trop longtemps, à un moment, je ne pourrais plus en remettre du tout. Sans aide et sans solution, je serais obligé de fermer."

L'inquiétude gagne aussi de l'autre côté du tunnel. Christophe Gruby, garagiste à Saint-Christophe-la-Grotte (Savoie), n'a presque plus de réservations depuis la fermeture du passage routier. L'air désemparé, il constate que les pages de son calendrier de réparations demeurent vides pour les prochaines semaines. "Voilà, qu'est-ce qu'on fait ?", questionne tout haut le patron face à la situation difficile pour beaucoup de secteurs de la région. Les travaux pour rouvrir le tunnel devraient perdurer jusqu'au mois de février. Les habitants espèrent la mise en place au plus vite d'une circulation alternée.