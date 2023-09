VIDEO - "Un camion est rentré dans la barre" : ce pont du Rhône ne compte plus les accidents

Interdit aux camions de 3,5 tonnes et deux mètres de hauteur. Sur ce pont situé à Couzon-au-Mont-d'Or, dans le Rhône, l'information est indiquée pas moins de cinq fois. Pourtant, la semaine dernière, un véhicule a forcé le passage pour la quinzième fois en seulement un an et demi. "Un camion est rentré dans la barre, il a même franchi le côté Couzon et il a fait un délit de fuite", indique Patrick Véron, le maire (DVD) de la commune, dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Automobilistes, cyclistes, piétons sont exaspérés. Le pont est si étroit qu'il est déjà très difficile de se croiser. Un véhicule "a essayé de passer, il a réussi à passer.... ( ) J'ai eu peur. Un jour, on va finir dans la Saône", témoigne une passante. Une automobiliste s'emporte : "C'est insupportable ! Il y a des panneaux partout, c'est normalement très facile de comprendre qu'on ne peut pas passer !".