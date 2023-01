REPORTAGE - "Un don du ciel" : quand George Clooney aide des sinistrés du Var

Direction l’Hôtel de ville où Monsieur le maire vérifie une transaction inhabituelle. "Monsieur Clooney a fait un don de 20.000 euros par virement en faveur des sinistrés des inondations du 4 octobre 2021", explique Jérémy Giuliano. Il y a plus d’un an, le village du Val a été ravagé par des inondations. Avec des dégâts considérables : un montant de plus de 200.000 euros. Alors, l’aide de George Clooney est bienvenue. "J’ai pris ça comme un don du ciel. C’était magique, parce qu’on était vraiment dans un moment très dur, très difficile", confie l’élu.