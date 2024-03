VIDÉO - Un trou béant, à l'origine inconnue, ne cesse de grandir dans le jardin de cette maison du Pas-de-Calais

L'impressionnant affaissement d'un jardin angoisse le village de Bienvillers-au-Bois, dans le Pas-de-Calais. Les causes de ce phénomène restent mystérieuses et les habitants ne savent jusqu'où l'effondrement pourrait aller. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place.

Il ne reste quasiment plus rien de ce jardin, englouti dans une cavité de plus de trois mètres de profondeur. L'effondrement a même déraciné un poteau électrique. "Ça s'éboule tous les jours", assure Christophe, voisin de cette maison de Bienvillers-au-Bois, dans le Pas-de-Calais. Les photos ci-dessous montrent à quoi ressemblait le trou il y a un an, et à quel point il n'a cessé de s'élargir depuis :

La famille qui occupait la maison blanche a déjà quitté les lieux. Aujourd'hui, c'est au tour de Christophe. "Il fallait qu'on vide tout, parce qu'après du jour au lendemain si ça s'effondre, comment on fait ?", lance-t-il face à notre caméra. Il déménage avec sa mère de 92 ans à dix kilomètres de là, tandis que les fissures chez lui s'étendent.

Elles éventrent désormais la chaussée de la rue et inquiètent les voisins. L'origine de cet affaissement reste inconnue. Il pourrait avoir été causé par des galeries creusées pendant la Première Guerre mondiale. "Nous, dans notre cave, on a aussi un tunnel qui a été bouché, donc on se demande si ce n'est pas tout au long de la rue", explique une habitante. "Je pense que c'est toutes les pluies qu'il y a eues depuis le mois d'octobre, peut-être que ça a joué... On n'en sait rien...", soupire un autre.

Démuni, le maire de Bienvillers-au-Bois espère que l'état de catastrophe naturelle sera reconnu pour son village de 700 habitants. Mais une première demande vient d'être rejetée. "Je ne sais pas aujourd'hui le montant des devis de réparation et comment je vais financer ça au niveau de la commune. Il faut que je trouve les fonds, le budget de la commune est quand même limité", déplore Patrick Nepveu.

Cet effondrement pourrait aussi avoir endommagé le système de canalisation des eaux usées sous la route. En attendant les travaux de mise en sécurité, cet axe reste fermé à la circulation.