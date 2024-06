En Bretagne, les professionnels innovent pour attirer les touristes. TF1 a repéré deux nouveautés : une virée en sous-marin et une balade à grande vitesse avec des chiens de traîneau. Direction le Finistère et les Côtes-d'Armor.

C'est un refrain qu'on a forcément en tête en prenant place dans un sous-marin. Celui dans lequel montent ces touristes, lui, n'est pas jaune, mais il promet un voyage dans le même monde. Il s'agit en fait un semi-submersible : cet engin baptisé "Spluj" ne s'immerge jamais complètement sous l'eau. Dans ses flancs, une dizaine de passagers maximum. "C'est comme un aquarium, mais en vrai, donc c'est dix fois mieux. C'est magnifique", s'enthousiasme l'un des participants du jour.

Sur le pont, Guénolé Marquier, propriétaire de ce sous-marin basé à Plouguerneau (Finistère), en profite pour relever ses casiers. Après 20 ans passés dans l'informatique, ce passionné de plongée entame tout juste une nouvelle vie. "Depuis toujours, je dis qu'il faut aller voir sous l'eau, c'est la jungle, explique-t-il. Après une reconversion professionnelle, je suis tombé sur ce bateau, et je me suis dit 'c'est ça le virage que je dois prendre' : passer le diplôme de capitaine et acheter ce bateau, pour montrer au plus grand nombre ce que je voyais en étant mouillé en combinaison".

TF1

L'heure et demie de balade coûte 34 euros. Et pas de panique pour les plus claustrophobes, l'expérience se vit aussi sur le toit du sous-marin.

Changement de département, changement de décor. Dans les Côtes-d'Armor, à Quemper-Guézennec, Renan Letexier s'est lancé le défi de proposer des balades en chiens de traîneau au beau milieu de sa campagne. À l'avant, neuf chiens, chacun son poste. Pour ces 45 minutes de promenade mouvementée, comptez 50 euros.

TF1

Jusqu'à 30 km/h dans ces chemins étroits, ça décoiffe. Les deux passagrers du jour, une mère et son fils, ont eu de "fortes sensations." Il est déjà temps d'achever la balade, car au-delà de quinze degrés, c'est trop pour ces chiens de traîneau qui font voyager loin des montagnes enneigées.