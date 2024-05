VIDÉO - Vieillissement de la population : comment les petites villes attirent les jeunes

Comment lutter contre le vieillissement de sa population ? Un défi auquel quasiment tous les maires de France sont confrontés. L'une des solutions est d'attirer les étudiants, mais cela ne se fait pas sans effort, comme le 20H de TF1 l'a constaté à Caen.

C'est le plus grand carnaval étudiant d'Europe. 35.000 jeunes chantent et dansent, du matin au soir. Nous ne sommes pas à Barcelone ou Dublin, mais bien à Caen (Calvados), en Normandie. Depuis quelques années, la ville se met en quatre pour attirer les étudiants et sur place, personne ne semble regretter son choix, comme on l'entend dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Population vieillissante

Faire de Caen une ville qui attire les étudiants des quatre coins de la France, c'était l'ambition du maire de la ville. Depuis les fenêtres de l'hôtel de ville, l'édile savoure les échos de la fête, tout en nous rappelant que les étudiants ne font pas le carnaval toute l'année. Pour une ville de la taille de Caen, 100.000 habitants et une population vieillissante, attirer les jeunes est tout simplement une question de survie.

Alors, pour être choisie par les étudiants, la ville a dû investir. Campus à l'américaine, terrains de tennis et de padel, et une offre de formation toujours plus variée et pointue. Le chantier d'une nouvelle école d'ingénieurs va bientôt commencer.

Le problème de logement est le revers de la médaille de cet afflux massif d'étudiants. Les agences immobilières le constatent chaque jour : les prix s'envolent. Comme Caen, Dontrien (Marne) n'a aujourd'hui presque plus de place pour accueillir de nouveaux habitants, la rançon de son succès.

La suite du reportage de TF1 dans la vidéo en tête de cet article.