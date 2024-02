Voitures anciennes : une incroyable collection de centaines de véhicules à vendre dans la Loire

Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses des amateurs de voitures anciennes. À Leigneux, dans la Loire, un particulier vend actuellement son impressionnante collection de véhicules. Une équipe de TF1 vous la fait découvrir.

À l'extérieur, cela ressemble à une vieille casse. Mais à l'intérieur, on découvre une boîte aux trésors : des bijoux par centaines, à en perdre la tête, à ne plus savoir où les ranger et à rendre fous les collectionneurs. "C'est une caverne d'Ali Baba ! Quand on est passionné de vieilles voitures, de patrimoine ancien, on se retrouve comme un enfant dans un parc à jouets", s'enthousiasme un amateur, Bernard. Et le plus étonnant, c'est que ces jouets sont à vendre.

Bernard a jeté son dévolu sur une Diane Citroën, qu'il a négociée 2000 euros. Pour lui rendre son éclat, il y aura du travail. Des amateurs comme lui, il en vient de tout le pays. Leur rêve : mettre dans leur garage une Rosengart de 1939 ou une Panhard (photo ci-dessous). Il y en a pour toutes les bourses, entre 200 et 40.000 euros.

TF1

Le clou du spectacle : plus d'une centaine de 2CV qui font briller les yeux.

TF1

L'heureux propriétaire de cette incroyable collection, c'est Richard. Comment restaurer ce qu'il a mis toute une vie à chiner ? Face à l'ampleur de la tâche, il s'est résolu à les vendre pour les sauver. Comme il l'a fait avec la DS de 61 ans dans laquelle il conduit notre équipe sur la route.

Chaque jour, ces vieilles dames quittent l’entrepôt avec leurs nouveaux propriétaires. "Voilà mamie qui a dormi pendant des années ici, on va lui donner une seconde chance, une seconde vie", se réjouit Bernard, l'acheteur de la Diane. Cette vente exceptionnelle durera plusieurs mois jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une seule.