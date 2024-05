"Vraiment une surprise" : ce résident d'un Ehpad des Hauts-de-France a reçu une lettre du roi Charles III

Le roi Charles III vient d'écrire à un résident d'un Ehpad d'Arras (Pas-de-Calais), qui n'en revient pas. L'équipe de TF1 qui s'est rendue à ses côtés vous raconte son histoire.

Jacques Letocart l'a reçue il y a quelques jours : une lettre de la part de Charles III, le roi d'Angleterre en personne. "Avec son sceau et sa signature, précise ce résident de l'Ehpad Saint-François à Arras (Pas-de-Calais), en montrant le courrier à notre équipe dans le reportage du 13H de TF1 ci-dessus. C'était "vraiment une surprise, j'ai bien aimé, j'ai apprécié quoi", confie-t-il, encore ému par ces quelques mots de remerciement, une réponse à son propre courrier.

Depuis sa chambre d'Ehpad, le retraité de 93 ans avait en effet pris la plume pour soutenir le monarque après l'annonce de sa maladie. "Je ne connaissais pas l'anglais, donc j'ai fait traduire ça avec un téléphone, mot pour mot ça m'a été traduit, indique-t-il. S'ils ne parlent pas la même langue, les deux hommes partagent la même passion de l'aquarelle, le retraité disant en faire "deux par jour". "J'avais vu qu'il était aquarelliste passionné, explique Jacques Letocart. Dès qu'il a un moment, il saute sur ses peintures et peint beaucoup de paysages".

Depuis l'annonce de sa maladie, le roi a reçu plus de 7.000 courriers de soutien. En répondant ainsi à des anonymes du monde entier, il perpétue la tradition de sa mère, Élisabeth II. Au cours de son règne, la reine avait par exemple répondu à une classe dans le Morbihan. "On était tout joyeux, on avait crié de joie", racontait l'une des écolières dans un reportage du JT de TF1 diffusé en septembre 2022, quelques jours après la disparition de la souveraine. "C'est collector, on va bien sûr la garder au sein de l'école", assurait de son côté son enseignante. Un lien privilégié avec la famille royale, jusque de l'autre côté de la Manche.