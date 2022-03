Retour du gel : l'inquiétude des producteurs de fruits

À Alixan (Drôme), la chute du thermomètre a été vertigineuse en quelques heures. Des températures de -4 à -6°C ont été enregistrées par endroits. Une épreuve pour les abricotiers qui avaient pourtant fleuri avec deux semaines d'avance. Anthony Oboussier, arboriculteur, nous explique que "le redoux de ces derniers temps a fait déborder les arbres très vite et la floraison s'est faite vraiment en quelques jours". C'est un nouveau coup de massue pour cet agriculteur qui a perdu toute sa récolte en 2021 à cause du gel. Il nous a fait part de son désespoir de ne plus pouvoir se battre contre les éléments et la température qui devient de plus en plus capricieuse.