Retour en enfance à Saint-Palais-sur-Mer

La journée s'annonce très très belle. Pour les serveurs du resto plage, il y a la promesse de quelques suées et de plateaux bien chargés. Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime) est une petite plage familiale et une immense cour de récréation. Les plus petits s'en donnent à cœur joie. Cela fait 70 ans que le club de plage existe.