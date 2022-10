Retour sur la piste du dancing

Au fil de la soirée, les générations se croisent et se mélangent. À 60 ans, Corinne a la sensation d'avoir trouvé sa voie. "Ils ont la banne jusque-là. On a des papis et mamies qui arrivent avec les cannes. Ils nous laissent les cannes", raconte-t-elle. Ce soir-là, les anciens propriétaires reviennent pour la toute première fois, après plus de onze ans à la tête de l'Andalou. Le dancing est entre de bonnes mains. La fièvre du samedi soir ne va jamais retomber à Villeneuve-de-Duras.