Revel, coup de cœur du super jury

Ici, le marché a une âme, peut-être la même depuis le XIVe siècle. "Le matin, j'arrive ici. C'est illuminé, c'est magnifique" ; "C'est toute cette chaleur que ça dégage, toute cette couleur. On vit, on revit. Ça donne du tonus pour la journée" ; "On prend du plaisir ici parce que c'est la vie. On prend le temps de vivre", déclarent les passants. C'est peut-être ce patrimoine qui a séduit. Il y a 179 piliers enchevêtrés, mais toujours debout. De la fouace de l'Aveyron ou des jambons séchés juste à côté. Mais la spécialité à Revel, c'est le melsat. Coup de cœur garanti.