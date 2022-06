Risque incendie : les massifs fermés dans le Var

Pour ce jeudi, la température sera de 30 degrés et les rafales de vent à 100 km/h. Le risque incendie est maximal et les pompiers sont en alerte. Les pompiers appellent les habitants, comme les touristes, à respecter l’interdiction des massifs forestiers pour ne pas provoquer d’incendie accidentel et pour ne pas freiner leur action en cas de départ de feu.