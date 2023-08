VIDÉO - Rodéo à la ferme : un peu de Far West au cœur de la Normandie

Tenter de tenir huit secondes sur une bête de 800 kilos. Le rodéo de taureau est un sport passion qui ne s'improvise pas, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Dans ce ranch de Normandie, à Glos-sur-Risle (Eure), les athlètes sont les bovins, et cela débute dès le plus jeune âge. Grâce à une petite boîte qui simule un cavalier, Sandrine et Stefano déterminent si les jeunes taureaux sont capables d'effectuer des ruades.