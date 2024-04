"On a peur de perdre notre identité" : dans les Vosges, le mariage de deux communes ne fait pas l'unanimité

L'an dernier, 24 communes ont fusionné pour n'en former plus que onze. Une décision administrative pas toujours du goût des habitants, notamment quand les impôts sont alignés sur la fiscalité de la commune la plus élevée. C'est le cas de la commune de Rollainville, qui pourrait fusionner avec Neufchâteau, dans les Vosges.

Vu du ciel, c'est un paisible bourg de 300 habitants. Mais dans de nombreux jardins, les panneaux de contestation ont fleuri. Certains villageois protestent contre un projet de fusion avec une ville voisine de 6000 âmes. "On a peur de perdre notre identité surtout", affirme un riverain. "Notre identité, la hausse de fiscalité, on n'a pas les mêmes services, donc je ne vois pas pourquoi on paierait la même fiscalité", surenréchit une autre.

Caméras de surveillance et restauration d'édifices

Dès qu'ils ont entendu parler de ce projet de fusion, les villageois de Rollainville (Vosges) se sont mobilisés par dizaine. Quelques jours plus tard, face à une salle comble, les deux maires qui souhaitent s'associer tentent d'expliquer les avantages. Les contestataires n'hésitent pas à se faire entendre. Mais selon le maire (LR) de la ville de Neufchâteau, le bourg de Rollainville aurait beaucoup à gagner avec cette fusion. "Cela peut apporter par exemple des caméras de surveillance sur la commune. On peut également garantir la réalisation des travaux sur la toiture de l'église", précise Simon Leclerc.

Pas de vote populaire requis

"Être là, être souvent au contact des gens. Moi, je fais souvent des permanences ici, le maire délégué aussi. Je fais des réunions de proximité, pour parler des petits trucs qui ne vont pas ou qu'on peut arranger. Si c'est pour avoir du jour au lendemain plus d'interlocuteurs, ça, c'est un échec par exemple". Nos deux habitants de Rollainville sont séduits, mais ne changent pas encore d'avis. "On a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui a été un succès, mais de là à pouvoir le projeter et s'imaginer la même chose chez nous, je ne suis pas certaine, j'ai besoin d'avoir confiance", souligne Christine.

Les communes fusionnées gagnent chacune leur nom et leur identité. En quinze ans, plus de 2500 communes ont fusionné en France, la plupart pour des raisons économiques.