Route nationale - Episode 5 : l'Aubrac, si loin de Paris

Marc de Chevigny, notre journaliste, fait lieu de guide : “Nous roulons déjà depuis plus d’une heure, depuis Rodez, la grande ville. Ici, pas d’autoroute. pas même de nationale. Sur cette petite départementale, à mesure que l’on s’élève sur le plateau, la végétation se dégarnit. De plus en plus de neige. On est littéralement en zone blanche . D’ailleurs, ici, il n’y a plus de réseau.”