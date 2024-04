VIDÉO - Routes dangereuses dans le Jura : le ras-le-bol d'un couple dont le portail est régulièrement percuté

De nombreuses routes françaises sont pointées du doigt pour leur dangerosité. Des habitants, qui s'inquiètent pour leur sécurité, demandent des aménagements, en vain. C'est notamment le cas d'un couple du Jura, qui a vu trois voitures, en quatre mois, finir dans son portail.

Un pilier renversé, une boîte aux lettres cassée, laissée par terre : voici ce qui reste de l'entrée chez Maud Turbanski et Laurent Frau, habitants de Chapelle-Voland (Jura). Le week-end dernier, une voiture a percuté leur portail, en pleine nuit. "Je dormais, j'ai entendu un boum. Ils sont arrivés assez vite de là-haut, et puis ils ont été tout droit", raconte la mère de famille dans le reportage de TF1 ci-dessus. Le chauffard s'est enfui pour revenir s'excuser le lendemain.

"Une franchise de 450 euros"

En quatre mois, c'est la troisième fois que ça arrive. Mi-janvier, une voiture est quasiment rentrée dans la cour. Aucun blessé n'est à déplorer, mais ces accidents répétés inquiètent le couple. Ils ont une fille en bas âge et sans portail, il n'y a qu'un grillage pour la protéger de la route. "Au niveau sécurité, c'est pas le top. Ça penche, la petite peut s'appuyer, passer par-dessus et elle est dehors", détaille le père. Une vigilance de tous les instants, aidée par une caméra de vidéosurveillance.

"C'était plus à la base pour les cambriolages, surveiller la maison quand on n'était pas avec les animaux. Et au final, elle nous sert de surveillance sur la route", poursuit Maud. L'assurance va prendre en charge le montant des dégâts, mais le couple doit quand même dépenser une somme importante. "Une franchise de 450 euros pour l'accident du mois de janvier, puis on va nous en redemander une de 450 euros. Ça m'agace parce que bon, y a les papiers, les coups de téléphone à passer, alors ça n'avance pas du coup", ajoute-t-elle.

Le virage où se trouve leur maison n'est pas si serré. Le problème, c'est plutôt qu'il n'est pas éclairé la nuit. Mais la maire de la commune de Chapelle-Voland ne peut rien faire, car la route est gérée par le département. Elle a quand même proposé plusieurs solutions. "Ils ont parlé de zones à 30 km/h, de rétrécissements de chaussée. Nous, on avait proposé un ralentisseur. La zone à 30, je la trouve pas utile parce que c'est déjà limité à 50. C'est une question de pédagogie, c'est à la bonne volonté du chauffeur", affirme Maud. Le couple espère malgré tout que leur demande sera étudiée en urgence pour éviter un nouvel accident.