Rouvrir des commerces, Limoges a la recette

Pour les commerçants comme pour les habitants, l'attractivité s'est développée depuis quelques années grâce à la rénovation du cœur de ville. Autre explication d’un agent immobilier, les propriétaires proposent aujourd'hui des loyers plus raisonnables. Villes et chambres de commerce proposent même de prendre en charge chaque année une partie du loyer d'un nouveau projet. Une aide proposée "pour qu'à un moment donné, le commerce puisse perdurer", selon Samuel Cardona, directeur général adjoint de Pôle attractivité et animation de la ville de Limoges. Le commerce, priorité de la ville, prévoit encore de nouveaux réaménagements, comme la rénovation d'une place décidée il y a quelques jours.