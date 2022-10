VIDÉO - Sacrilège à l'apéritif : le pastis breton fait un carton !

Depuis 20 ans, la maison Jouffe s'est spécialisée dans les spiritueux. À l'origine, les intéressés sont plutôt branchés cognac et calvados. Naturellement, son fondateur Laurent Jouffe rend à César ce qui appartient à César. "On n'enlève pas aux Marseillais que ce sont eux qui ont inventé le pastis. Ou ils vont encore nous rouspéter !" La composition de son brastis si populaire reprend bien les fondamentaux : alcool, anis, réglisse et sucre, d'origine française, mais aussi d'importation.