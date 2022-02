VIDÉO - Salon de l’agriculture : derniers préparatifs avant l'ouverture

Si, pour la vache star de l'édition 2022 du salon, tout s'est bien passé, d'autres n'ont pas eu cette chance. Le matelas d'un des agriculteurs "a crevé cette nuit", s'amuse l'un de ses confrères face à notre caméra. "Et du coup, il a dormi par terre !" L'intéressé l'a donc décidé : pour la suite de l'événement parisien, il prendra "une chambre d'hôtel".

Cette édition 2022, c'est celle des retrouvailles pour les agriculteurs, privés de salon l'année dernière. "Se retrouver ici, ça donne du baume au cœur, c'est pouvoir partager sa passion avec d'autres éleveurs", lance Laurence Despeaux, éleveuse en Seine-Maritime. En tout, 4000 animaux de 360 races différentes sont attendus. Pas de poules cette année à cause de la grippe aviaire, mais les cochons, les lapins, les moutons sont déjà nombreux à la veille de l'ouverture. "On a toujours le trac, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Et puis, on voudrait bien aussi décrocher des marchés", confie Laurent Boye, technicien ovin.