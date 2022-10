La technique originale d’un retraité breton pour chasser les sangliers de son jardin

Michel garde le sourire et pourtant... Son jardin, dont il prend grand soin, s'avère dévasté. C’est la troisième fois en à peine deux mois que ce saccage a lieu et ce n’est pas un hasard. "Ça, c’est du travail de cochons, qui sont des sangliers en fait", dit-il dans le sujet en tête de cet article. "Ce qu’ils font là, c’est chercher des vers. Il y a des vers blancs qui s’appellent des taupins et qui se trouvent sous la couche d’herbe", explique-t-il. Il faudra maintenant des heures pour remettre en état les 300 mètres carrés ravagés.