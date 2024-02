VIDÉO - SOS villages : un café-brocante ouvre et la commune reprend vie

En Saône-et-Loire, le seul commerce d'un village vient de rouvrir ses portes. Avant, c'était une épicerie, mais les repreneurs ont voulu y apporter une touche plus personnelle. Maintenant, c'est un café-brocante où tout est à vendre..

Un soir par semaine, c'est le rendez-vous de tout un village, l'endroit où l'on vient fêter l'arrivée du week-end. On se raconte sa semaine, les nouvelles des alentours, comme l'ouverture d'un restaurant. Depuis trois ans, les habitants de Charbonnat (Saône-et-Loire) n'avaient plus d'endroit où se retrouver et cela leur avait bien manqué.

"Les premiers clients m'ont regardé comme si j'étais un extraterrestre", s'amuse Jean-Marc, qui garde un accent de ses 35 ans passés dans la cité phocéenne. Jean-Marc et Valérie n'arrivent pas de Marseille, mais du sud de l'Espagne où ils se sont rencontrés et y ont vécu plus de 20 ans. Ils ont voulu ajouter leur touche personnelle avec une brocante au concept étonnant. Il y a un an, c'était encore une épicerie que le couple a trouvée sur le site SOS Villages. C'est un souffle nouveau pour Charbonnat, 220 habitants. Jean-Marc et Valérie sont les nouveaux propriétaires du seul commerce du village.

Le Café-brocante ouvre le matin, puis en fin d'après-midi, pile à l'heure où les retraités se retrouvent. À la table d'à côté, ça discute : "On essaie de tenir les commerces ouverts. Il faut se battre pour ça". Car ils le savent, ce sont eux qui font vivre ce commerce et le rêve de Jean-Marc et Valérie.