REPORTAGE - Sauvetage exceptionnel de 44 skieurs bloqués sur des télésièges

Suite à cet incident, un dispositif conséquent a été immédiatement déployé. Pisteurs, dont certains des stations alentours, gendarmes et pompiers ont été épaulés par un hélicoptère de la sécurité civile. "Les secouristes sont déployés par hélicoptère, au plus près des personnes sur télésiège, et ils montent sur les pylônes pour rejoindre les personnes et les évacuer jusqu'au sol", a détaillé Pierre Siffert, capitaine du peloton de Gendarmerie de Haute Montagne d'Osséja. Les skieurs ont été évacués grâce à des cordes jusqu'au sol.