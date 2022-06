Saveurs bretonnes : des trésors en cuisine

Au bout du bout de la Bretagne, la fin des terres : le Finistère. Un nom qui évoque les côtes escarpées, les grands espaces, les landes sauvages. Mais aussi, et c’est moins connu, une terre de gastronomes où des femmes et des hommes perpétuent une cuisine ancestrale. Certains la réinventent, et d’autres encore cherchent sans répit à créer de nouvelles saveurs. Une telle de milles richesses où des passionnés du goût et des bonnes tables doivent composer avec une autre particularité locale.