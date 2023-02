Secrétaires de mairie : ces couteaux suisses que les communes recherchent désespérément

C'est souvent la première personne qui nous accueille lorsque l'on entre dans une mairie. Celle qui répondra à toutes les questions, qui s'occupe de tous les sujets. La secrétaire de mairie est la clef de voûte de Frontonas, un village de 2000 habitants, en Isère. Le lien avec les habitants n'est qu'une des très nombreuses facettes du travail de Françoise Vergnes. Une polyvalence rare de plus en plus difficile à trouver. Après douze ans à son poste, cette employée aux mille compétences part à la retraite l'an prochain. Et déjà la maire redoute de ne pas réussir à la remplacer.