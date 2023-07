VIDÉO - Sept mètres de diamètre : deux boulangers réalisent le plus grand sablé breton du monde

Pour 180 kilos de pâte, il faut 90 kilos de beurre, 120 kilos de farine, 60 kilos de sucre, 28 litres de jaune d'œuf, deux kilos de poudre à lever... et une belle équipe de mitrons. Malgré la pluie qui s'est invitée au spectacle dans le village de Kerhinet (Loire-Atlantique), le public est là et y croit : "C'est un peu fou, mais ils sont fous en Brière", s'amuse une spectatrice. Ça y est, le sablé géant est sur sa poêle. Il ne reste plus qu'à le cuire. L'an dernier, les deux boulangers avaient déjà réalisé la plus grande crêpe bio du monde : 7,40 mètres de diamètre.