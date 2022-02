Si la campagne vous gêne, vous n'êtes pas le bienvenu dans ce village

Dès l'entrée de la commune, le message est assumé. Si vous n'aimez pas la campagne et tout ce qui va avec, Sainte-Flaive-des-Loups n'est pas faite pour vous. La pancarte installée il y a quelques semaines fait l'unanimité dans le bourg. "Je trouve que c'est sympa. Ça affirme le côté rural, et puis on s'inscrit dans un village qui est dynamique" ; "C'est normal, on est dans une ville rurale", lancent des habitantes.