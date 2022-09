Sœur Albertine, la religion connectée

Vie familiale, tenue vestimentaire, rapport sexuel... elle répond à toutes leurs questions, sans tabou. Et pour surprendre, Albertine sait comment faire, comme sur une vidéo debout sur une planche de kitesurf. Et elle est aussi à l'aise, agenouillée dans la chapelle. Trois heures de prière chaque jour, un destin qu'elle n'aurait pas imaginé quelques années plus tôt.