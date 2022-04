Soleil, barbecue et transat pour ce week-end

Chez ce volailler, les stocks s'épuisent vite. Heureusement, il y a des réserves. Christophe et Sandrine font partie des grands amateurs de grillades. Nous les retrouvons chez eux pour le premier barbecue du week-end et ce n'est pas rien. "C'est toujours symbolique, avec l'arrivée des beaux jours, de ressortir le barbecue et de le mettre en route. On a prévu d'en faire pas mal ce week-end", lance Christophe.