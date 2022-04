SOS Villages : à Wormhout, la boutique de vêtements cherche un repreneur

C’est un endroit où l’on se rend avec une demande bien précise. Et presque immédiatement après, on est servi. Dans le magasin de Marie-Noëlle Vermesh, on trouve absolument tout : des sous-vêtements, des tenues pour les mariages, et même des accessoires ou de la layette. La raison pour laquelle ses clientes sont fidèles depuis très longtemps.