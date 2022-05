SOS Villages : ce couple de photographes a flashé sur Agde

Cette reprise, un coup de chance. L’été dernier, le journal de 13H donne l’idée à Laurent de consulter les annonces de SOS Villages. Et le couple tombe sur cette offre inespérée. "On a toujours dit qu’on voulait finir notre vie au bord de la mer. On a tout lâché là-bas, on a explosé toutes nos économies. On est venus et on ne regrette rien", confie le photographe avec émotion.