SOS Villages : ces commerces essentiels à la vie locale

L'idée de "SOS Villages ", c'est de créer des emplois en milieu rural et de créer du lien social. Alors en général, ça commence par une annonce sur le site de TF1. On a appelé Jérôme et Céline pour vérifier. Leur salon de coiffure est désormais bien implanté dans la région. Le plus difficile, c'est de durer. Parlez-en à Manuel, 43 ans de cordonnerie, qui s'apprêtait à confier les clés à Stéphane, et là aussi, la succession s'est bien passée.